российский Тинькофф Банк списал с клиентов миллионы рублей из-за «обогащения» на обмене валют — Finance.ua

российский Тинькофф Банк списал с клиентов миллионы рублей из-за «обогащения» на обмене валют

Сегодня 08:25 — Мир

Тинькофф Банк списал средства с клиентов, которые в феврале обменяли рубли на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт.

Об этом сообщает российский Forbes

Минусы на счетах некоторых клиентов составляют несколько десятков миллионов.

Как отмечается, Тинькофф Банк сперва заблокировал средства клиентов и сейчас начал списывать средства. После операции некоторые из них оказались отрицательными. У пяти клиентов отрицательный баланс достигает минус 1 или 29 млн рублей. Банк производит списание как «комиссию за операцию» по причине «необоснованного обогащения».

Один из клиентов сообщил Forbes, что размер списания коррелируется с прибылью, полученной на операциях с валютой. У людей с долларами на счету были списаны только доллары. У клиентов без долларов на счету средства списали с рублевых счетов «по самому невыгодному курсу».

По словам представителя Тинькофф Банка, «ситуация затронула несколько десятков трейдеров», которым было ограничено дистанционное банковское обслуживание.

Банк дал 25 дней на погашение задолженности, согласно информации в письме, которое банк направил некоторым клиентам. В нем банк сообщает, что они воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения».

Банк указывает, что в условиях волатильности на финансовых рынках такие действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты.

Приложение Тинькофф Банка не позволяет показать выписку со счетов, поэтому клиенты не могут узнать, как банк рассчитал размер «необоснованного обогащения».

Напомним, 27 февраля клиенты Тинькофф Банка смогли совершить обмен валют по выгодному курсу: обменять рубли на британские фунты, а британские фунты — на доллары. Курс рубля таким образом уменьшался до 88 рублей, в то время как конвертация рублей в доллары напрямую составляла 150 рублей, биржевой курс достигал 109 рублей.

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