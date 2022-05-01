российский Сбербанк уходит с Лондонской биржи — Finance.ua

российский Сбербанк уходит с Лондонской биржи
Сегодня 14:27 — Фондовый рынок российский Сбербанк уходит с Лондонской биржи
российский Сбербанк проведет делистинг депозитарных расписок на Лондонской бирже.
Об этом со ссылкой на пресс-службу банка передает РБК.
«Ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе блокирующие санкции в отношении Сбера, делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным», — говорится в сообщении банка.
По этой причине российский банк не будет подавать заявление в правительство рф для сохранения обращения депозитарных расписок.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.