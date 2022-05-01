российский Сбербанк уходит с Лондонской биржи — Finance.ua

российский Сбербанк уходит с Лондонской биржи

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российский Сбербанк уходит с Лондонской биржи

российский Сбербанк проведет делистинг депозитарных расписок на Лондонской бирже.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка передает РБК

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«Ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе блокирующие санкции в отношении Сбера, делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным», — говорится в сообщении банка.

По этой причине российский банк не будет подавать заявление в правительство рф для сохранения обращения депозитарных расписок.

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