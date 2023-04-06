российский рубль упал до самого низкого уровня за последний год — 80 за доллар — Finance.ua
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российский рубль упал до самого низкого уровня за последний год — 80 за доллар

Валюта
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Впервые с апреля прошлого года российский рубль в ходе торгов на Московской бирже упал к доллару до 80 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 9:50 по киевскому времени курс доллара составляет 80,2 руб за доллар.
Евро торгуется на уровне 87,55.
1 марта российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, поскольку западные санкции, уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.
По материалам:
Економічна Правда
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