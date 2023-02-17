Российский рубль упал до минимума с апреля 2022 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Российский рубль упал до минимума с апреля 2022 года

Валюта
327
Курс доллара к российскому рублю поднялся выше 75 рублей. Российская валюта продолжает падение, вызванное эмбарго на российские нефтепродукты и устойчивым возобновлением импорта, что повысило спрос на иностранную валюту.
Об этом сообщает Reuters.
В пятницу, 17 февраля, рубль подешевел к доллару на 0,4%, упав до 75,15, самого низкого уровня с 25 апреля.
Читайте также
Российская валюта может столкнуться с дальнейшими проблемами, поскольку лидеры ЕС обсуждают новую серию санкций против россии из-за вторжения в Украину, ожидая, что мишенью станут политики, военные лидеры и российские банки.
Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта россии, подешевела на 1,3% — до 84,0 долларов за баррель.
Российские фондовые индексы также упали. Аналитики Sinara Investment Bank говорят, что акции могут немного снизиться перед выходными, и покупатели вряд ли проявят большой интерес перед ежегодным показательным обращением президента Владимира Путина к парламенту, запланированным на 21 февраля.
Место для вашей рекламы
Долларовый индекс РТС снизился на 0,6% до 901,4 пункта, достигнув 10-месячного минимума. Рублевый индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2147,3 пункта.
В пятницу министерство финансов рф заявило, что придерживается планов зафиксировать дефицит бюджета в размере не более 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году, несмотря на высокие затраты и резкое падение доходов от энергетики, что привело к огромному дефициту.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.