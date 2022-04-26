Российский производитель мотоциклов «Урал» переезжает в Казахстан — Finance.ua

Российский производитель мотоциклов «Урал» переезжает в Казахстан

Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с люлькой, переносит производство из России в Казахстан.

Об этом рассказал ее генеральный директор Илья Хаит.

Переезд связан с нехваткой ряда подпадающих под санкции комплектующих, а также с запретом на импорт техники из России.

Новая сборная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, расположенном в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где раньше выпускали технику.

Компания будет вынуждена нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с люлькой. Основным рынком сбыта Ural Motorcycles является США — компания имеет несколько дилеров практически в каждом штате.

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