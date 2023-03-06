российский онлайн-банк «Тинькофф» отказался выплачивать долги после санкций ЕС — Finance.ua

российский онлайн-банк «Тинькофф» отказался выплачивать долги после санкций ЕС Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

российский онлайн-банк «Тинькофф» отменил выплату процентных платежей по еврооблигациям, номинированным в долларах, через несколько дней после того, как он попал под западные санкции.

Об этом сообщает Reuters

Банк «Тинькофф» был включен в десятый пакет санкций ЕС против россии на прошлой неделе за вторжение россии в Украину. Банк уже был вынужден приостановить торговлю в евро, а его приложение было удалено из App Store.

Эмитент еврооблигаций TCS Finance DAS, также входящий в группу TCS, заявил, что 3 марта он был уведомлен об отмене выплаты процентов, положенных на 15 марта, по бессрочным облигациям на сумму 300 млн долларов.

Эмитент заявил, что в результате проценты 15 марта будут автоматически аннулированы.

Согласно сообщению, владельцы облигаций будут считаться такими, «которые безвозвратно отказались от своего права на получение и больше не будут иметь никаких прав против эмитента или какой-либо другой стороны по выплате процентов за март 2023 года».

«Тинькофф» сообщил, что документация по облигациям позволяет эмитенту отменить купонные выплаты. «В текущих условиях мы приняли решение об отмене одного платежа с целью проведения дополнительной работы по учету интересов всех инвесторов, в том числе за пределами россии», — заявили в банке в ответ на запрос о комментарии.

Основанный как специализированный поставщик кредитных карт предпринимателем Олегом Тиньковым, который в настоящее время открыто критикует президента путина, банк «Тинькофф» быстро рос в последнее десятилетие и входит в список 13 системообразующих финансовых учреждений Центрального банка россии.

Напомним, российский бизнесмен Олег Тиньков официально обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из списка санкций.

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