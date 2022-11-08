российский импорт обвалился почти на четверть из-за санкций Запада — FT Сегодня 13:32 — Мир

российский импорт обвалился почти на четверть из-за санкций Запада — FT

Санкции, введенные западными странами в ответ на вторжение москвы в Украину, привели к сокращению российского импорта почти на четверть.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные немецкого аналитического центра.

Так, по подсчетам Кильского института мировой экономики, в июне, июле и августе импорт товаров в россию был на 24% ниже в годовом исчислении. Это соответствует ежемесячному дефициту импорта в размере $4,5 млрд.

По данным аналитического центра, Китай сменил ЕС в качестве главного торгового партнера россии.

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Как отметил глава Kiel Trade Indicator Винсент Стамер, экспорта Китая недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли россии с ЕС. Это делает все более трудными попытки рф заменить сокращающийся импорт из Европы.

«Санкции, введенные западным альянсом, по-видимому, сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают потребительские возможности населения», — отметил Стамер.

Как экспорт, так и импорт российских товаров в октябре сократились на 2,6% и 0,4% в годовом исчислении соответственно.

Грузы, выгруженные в российском порту санкт-петербург, который был крупнейшим контейнерным портом россии, в октябре составили менее 10% от объемов предыдущего года.

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НВ По материалам:

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