российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу — Finance.ua

российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу

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российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу

российский газ, поставляемый по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, во вторник, 8 марта, направлялся на запад — в Германию. Потоки в Словакию через Украину оставались на недавнем высоком уровне.

Об этом сообщает Reuters.

Данные оператора Gascade свидетельствуют, что потоки в западном направлении в пограничном пункте Мальнов на трубопроводе Ямал-Европа восстановились вечером в понедельник и составили около 11,9 млн кВтч/час в течение ночи. Добавляют, что российский «Газпром» зарезервировал 3,1 млн кубометров газа в час для транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа» на 8 марта.

«Россия поздно вечером в понедельник заявила, что может прекратить поставки газа по трубопроводу „Северный поток-1“ в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце приостановить открытие газопровода „Северный поток-2“, но заявила, что еще не приняла такого решения» , — рассказывают в агентстве.

российский газ также продолжал поступать через Украину в Словакию с заявками на пограничных пунктах Вельке-Капушаны на уровне 882 665 МВтч в сутки и не изменилось по сравнению с предыдущими днями.

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