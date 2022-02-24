Российский фондовый рынок обрушился из-за начала войны. Торги прекратили — Finance.ua
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Российский фондовый рынок обрушился из-за начала войны. Торги прекратили

Сегодня 11:46Мир
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Российские фондовые индексы на открытии торгов в Москве 24 февраля рухнули почти на треть, реагируя на начало вторжения войск РФ в Украину. Акции российских компаний на лондонской бирже упали на 70%. Об этом сообщает The WSJ, The Economist.
В частности, индекс московской биржи упал сразу на 28%, а рублевый индекс РТС — на 35,8%.
Из-за резкого обвала индексов и рынка торги временно приостановили. Эта мера призвана успокоить инвесторов.
Тем временем на Лондонской бирже российские акции подешевели уже на 70%. В частности, акции «Сбербанка» — на 66,6%, «Тинькофф» — на 71%, «Норникель» — на 36%, а «Газпрома» на 33%, как передает «РБК».
Российский рубль упал до своего абсолютного исторического минимума, пересекая отметку в 90 рублей за доллар. На наличном рынке курс приблизился вплотную к 100 рублям за доллар.
Отметим, что в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны уже готовят решительный ответ на агрессию России.
По материалам: Економічна Правда
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