российские заводы IKEA продадут местным покупателям — Finance.ua

российские заводы IKEA продадут местным покупателям Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

российские заводы IKEA продадут местным покупателям

российская правительственная комиссия одобрила продажу заводов шведского производителя мебели IKEA в россии двум местным покупателям, что открывает путь к заключению сделки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление замминистра промышленности и торговли рф Виктора Евтухова.

«Западные компании объявили о планах покинуть россию после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года. IKEA надеется окончательно согласовать условия в начале этого года. Продажи были осложнены необходимостью получения одобрения правительственной комиссии для сделок с участием фирм из так называемых недружественных стран — тех, которые ввели санкции против россии», — напоминает агентство.

Евтухов сообщил газете «Известия», что заводы приобретут производитель кухонных столешниц «Слотекс» и производитель пиломатериалов «Лузалес».

Владелец бренда Inter IKEA Group ранее заявлял, что продает свои четыре производственных предприятия в россии — в Тихвине, Новгороде и Вятке.

По информации «Известий», два предприятия были объединены в одно, что означает, что в сделку будут включены три бизнес-единицы. Заводы продолжат работать, а производимая продукция будет продаваться в российских розничных сетях.

«Процесс продажи подлежит обязательному утверждению», — заявили в Inter IKEA в четверг.

«Этот процесс происходит между властями и компаниями, подающими заявки. Мы договорились с потенциальными покупателями не разглашать никаких деталей, касательно их и целостности процесса продаж», — добавили в IKEA.

Компании Slotex и Luzales не ответили на запросы о комментариях.

«Для нас важно, чтобы производственные мощности работали и развивались, а рабочие места были сохранены. Новые владельцы, в случае необходимости, могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки», — заявил Евтухов.

IKEA решила закрыть свои магазины в россии после вторжения рф в Украину. Многие другие западные компании — от производителей энергоносителей до сетей продовольственных товаров и одежды — покинули россию.

IKEA, крупнейший в мире мебельный бренд, закрыла свои российские магазины в марте прошлого года и заявила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный штат сотрудников в россии. Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения краткой онлайн-распродажи.

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Економічна Правда По материалам:

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