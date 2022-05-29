Российские войска намерены разграбить промышленные районы Мариуполя и Запорожья — ISW — Finance.ua
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Российские войска намерены разграбить промышленные районы Мариуполя и Запорожья — ISW

Сегодня 13:36Криминал
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российские силы, вероятно, намерены разграбить занятые промышленные районы в Мариуполе и Запорожской области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на заявление главаря боевиков террористической «ДНР» Дениса Пушилина о том, что крупнейший завод в Мариуполе «Азовсталь» не будут восстанавливать по «экологическим» соображениям.
Кроме того, оккупационные войска начали вывоз металла из мариупольского порта в россию.
В то же время россияне хотят якобы отремонтировать машиностроительный завод «Азовмаш», но перспективы этого «улучшения» туманны, поскольку еще в мирное время предприятие сталкивалось с серьезными финансовыми проблемами и вряд ли будет приносить прибыль сейчас.
Запорожские власти сообщали, что российские войска только что начали эксплуатацию завода запасных частей для тракторов в Мелитополе после конфискации его у законного владельца.
По материалам: УНІАН
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