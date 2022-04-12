российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда — Finance.ua

российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда

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российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда

российские захватчики, обстрелявшие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), нанесли ущерб в 18,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс- служба НАЭК «Энергоатом».

«Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, причинив ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

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В компании объяснили, что эта сумма состоит из стоимости поврежденных рашистами:

зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС, среди которых корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;

рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), обстрелянного во время проходе колонны захватчиков рядом;

оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. В настоящее время на станции находится до 500 захватчиков, примерно 50 единиц тяжелой техники, а также незаконно ввезенные представители российской корпорации по атомной энергии «Росатом».

Министерство энергетики и руководство Энергоатома неоднократно обращались к международному сообществу по поводу недопустимости пребывания на ядерном объекте российской армии.

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