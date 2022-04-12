российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда — Finance.ua
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российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда

Сегодня 06:37Казна и Политика
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российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиардароссийские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда
российские захватчики, обстрелявшие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), нанесли ущерб в 18,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
«Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, причинив ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.
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В компании объяснили, что эта сумма состоит из стоимости поврежденных рашистами:
  • зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС, среди которых корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;
  • рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), обстрелянного во время проходе колонны захватчиков рядом;
  • оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.
Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. В настоящее время на станции находится до 500 захватчиков, примерно 50 единиц тяжелой техники, а также незаконно ввезенные представители российской корпорации по атомной энергии «Росатом».
Министерство энергетики и руководство Энергоатома неоднократно обращались к международному сообществу по поводу недопустимости пребывания на ядерном объекте российской армии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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