российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки заграничных комплектующих — Finance.ua

российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки заграничных комплектующих

Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В россии останавливают производство и обслуживание военных кораблей. Поскольку в стране возникла нехватка заграничных комплектующих.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«На российских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: тяжелое финансовое положение и отсутствие заграничных комплектующих», — говорится в сообщении.

В частности, АО «Восточная верфь», находящееся во Владивостоке, должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей (около 36 млн долларов). Среди них строительство и поставка двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

«Из письма военного представителя МО рф становится ясно, что на начало апреля 2022 года из-за затруднительного финансового положения все работы прекращены. Проводится увольнение персонала, а сроки выполнения контрактов сорваны. Компании готовят к началу процедуры банкротства», — говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что российский военный представитель написал письмо, свидетельствующее о тотальной нехватке заграничных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них.

В список оборудования, производство которого пришлось остановить, входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности найти российские или азиатские заменители импортных комплектующих.

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