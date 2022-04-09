российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки заграничных комплектующих — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки заграничных комплектующих

Сегодня 17:20Казна и Политика
53
В россии останавливают производство и обслуживание военных кораблей. Поскольку в стране возникла нехватка заграничных комплектующих.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«На российских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: тяжелое финансовое положение и отсутствие заграничных комплектующих», — говорится в сообщении.
В частности, АО «Восточная верфь», находящееся во Владивостоке, должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей (около 36 млн долларов). Среди них строительство и поставка двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.
«Из письма военного представителя МО рф становится ясно, что на начало апреля 2022 года из-за затруднительного финансового положения все работы прекращены. Проводится увольнение персонала, а сроки выполнения контрактов сорваны. Компании готовят к началу процедуры банкротства», — говорится в сообщении.
В разведке сообщили, что российский военный представитель написал письмо, свидетельствующее о тотальной нехватке заграничных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них.
В список оборудования, производство которого пришлось остановить, входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности найти российские или азиатские заменители импортных комплектующих.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.