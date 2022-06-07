Российские свинцовые заводы на грани закрытия из-за остановки экспорта — Finance.ua

Российские свинцовые заводы на грани закрытия из-за остановки экспорта

Сегодня 16:36 — Фондовый рынок

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Часть предприятий находится на грани закрытия: погрузка на них упала до 30% мощности.

Экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.

Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 г. производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг рф до сих пор не выдал компаниям никакой лицензии и не сообщил, когда они появятся.

В ведомстве сообщили, что сейчас «ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона», но не ответили на вопрос о причинах задержки выдачи лицензий.

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