Российские свинцовые заводы на грани закрытия из-за остановки экспорта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Российские свинцовые заводы на грани закрытия из-за остановки экспорта

Сегодня 16:36Фондовый рынок
36
Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Часть предприятий находится на грани закрытия: погрузка на них упала до 30% мощности.
Экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.
Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 г. производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг рф до сих пор не выдал компаниям никакой лицензии и не сообщил, когда они появятся.
В ведомстве сообщили, что сейчас «ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона», но не ответили на вопрос о причинах задержки выдачи лицензий.
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.