российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах — Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах — Шмыгаль

Казна и Политика
117
российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах — Шмыгаль
российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах — Шмыгаль, Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В результате ракетных ударов россии в ночь на 9 марта были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми регионах Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. Энергосистема остается целостной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, поскольку повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах. Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков», — сообщил Шмыгаль.
Читайте также
Ракетные удары были нанесены также против гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие среди мирных людей.
Напомним, ночью 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.
Читайте также
В результате этой массированной ракетной атаки без света, воды и тепла оказался Харьков, без отопления остались 40% жителей Киева, в Одессе и области были ограничения электроснабжения.
В Киевской области вводились экстренные отключения электроэнергии, но их быстро отменили.
Место для вашей рекламы
Кроме того, из-за атаки «Шахедами» были перебои электроэнергии в Житомире, там остановили электротранспорт, также город остался без воды. Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области было попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома. Были попадания и по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. Во Львовской области были разрушены дома и погибли пять человек, но ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.