российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах — Шмыгаль Сегодня 16:14 — Казна и Политика

российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах — Шмыгаль, Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В результате ракетных ударов россии в ночь на 9 марта были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми регионах Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. Энергосистема остается целостной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, поскольку повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах. Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков», — сообщил Шмыгаль.

Ракетные удары были нанесены также против гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие среди мирных людей.

Напомним, ночью 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

В результате этой массированной ракетной атаки без света, воды и тепла оказался Харьков, без отопления остались 40% жителей Киева, в Одессе и области были ограничения электроснабжения.

В Киевской области вводились экстренные отключения электроэнергии, но их быстро отменили.

Кроме того, из-за атаки «Шахедами» были перебои электроэнергии в Житомире, там остановили электротранспорт, также город остался без воды. Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. В Запорожской области пять ракет попали в объект критической инфраструктуры. В Одесской области было попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома. Были попадания и по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. Во Львовской области были разрушены дома и погибли пять человек, но ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.