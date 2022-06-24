Российские производители газированных напитков начали заявлять о дефиците углекислого газа — Finance.ua

Российские производители газированных напитков начали заявлять о дефиците углекислого газа Сегодня 09:13

Российские производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа — дефицит ингредиента оценивается в 10-20% и может привести к сокращению ассортимента.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам источников газеты на рынке, проблемы с закупкой углекислого газа появились в конце мая — начале июня. При этом углекислый газ поставляют ежемесячно, если проблему не разрешат, то дефицит возрастет.

Отмечается, что углекислый газ — это побочный продукт при производстве удобрений, а их поставки на внешний рынок сократились после начала войны в Украине.

При этом мог увеличиться спрос на углекислый газ со стороны других отраслей. В частности, химической. Кроме того, некоторые заводы могли приступить к плановому ремонту, добавил другой собеседник газеты.

По словам источника в одном из самых крупных производителей химии, дефицита углекислого газа в россии нет. При этом наблюдается повышенный спрос на газ среди производителей напитков.

Сейчас производители переходят на тару большего объема из-за дефицита упаковки. Поэтому CO2 тратится больше на 1 литр продукции.

Економічна Правда По материалам:

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