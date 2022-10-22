Российские производители электроники начали получать из Китая до 40% бракованных микрочипов — СМИ — Finance.ua
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Российские производители электроники начали получать из Китая до 40% бракованных микрочипов — СМИ

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Российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставки бракованных комплектующих — после начала полномасштбной войны в Украине доля брака выросла с 2% до 40%.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.
Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не непосредственно у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля качества продукции падает, говорят эксперты.
Они предполагают, что проблема повлечет за собой рост цен на российское оборудование.
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Так, доля бракованных микросхем и компонентов в поставках российским компаниям из Китая с начала военных действий в Украине увеличилась с 2% до 40%, рассказал собеседник «Ъ» на российском рынке электроники.
По его мнению, причина в том, что из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибьюторов с российскими партнерами последние стали сами налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков.
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«Увеличение нехватки повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — отмечает он.
Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя электроники: дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усугубился из-за санкций.
Производители, по словам собеседника, вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, не отвечающих за качество продукции.
Заказчики сами начали закупать компоненты в Китае и других странах, без опыта и технологий проверки поставщиков и продукции, отметил гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский.
В то же время он утверждает, что проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли». В Минпромторге рф сообщили, что информация об увеличении бракованных поставок комплектующих туда не поступала.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Минфин США стал включать российских производителей и разработчиков электроники в списки санкций, из-за чего последние оказались отрезаны от поставок зарубежных компонентов. Под ограничения, в частности, попали структура Байкал Электроникс, МЦСТ, НПЦ Элвис, Аквариус и структура ГК Yadro.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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