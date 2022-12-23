российские оккупанты уничтожили и разворовали винодельни Херсонщины — Finance.ua

российские оккупанты уничтожили и разворовали винодельни Херсонщины Сегодня 03:03

Из винодельни Трубецкого на Херсонщине российские военные вывезли коллекционные вина, сама же винодельня была почти уничтожена.

Как сообщил генеральный менеджер винодельни Андрей Стрилец, с первых часов полномасштабного вторжения россии шато князя Трубецкого оказалось под контролем российских оккупационных сил, говорится в материале Радио Свобода «Новости Приазовья».

Сегодня село Веселое, где расположено производство, деоккупировано. Российские оккупационные силы полностью разграбили коллекцию вин, которую в винодельне собирали несколько поколений, утверждает менеджер.

Оккупанты украли бутылки вина, которые хранились с начала 20-го века, еще со времен князя Трубецкого. Находившиеся на выдержке вина также исчезли.

УНІАН По материалам:

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