российские оккупанты причинили «Энергоатому» ущерб на 28 млрд грн — Finance.ua

российские оккупанты причинили «Энергоатому» ущерб на 28 млрд грн Сегодня 05:48 — Энергетика

Стоимость разрушенного и поврежденного российскими оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений (ОП) госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» превышает 28 млрд грн, сообщила компания в телеграм-канале в среду.

«Специалисты ГП НАЭК „Энергоатом“ провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар, разрушения и повреждения зданий и сооружений станции. По его результатам — стоимость уничтоженных и поврежденных активов по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, в том числе основных средств — 27 804 млн грн», — говорится в сообщении.

Как пояснили в НАЭК, окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС, будет определен после деоккупации станции, полной проверки и инвентаризации всего имущества.

«Энергоатом» будет принимать все меры, чтобы для возмещения всего ущерба и убытков, нанесенных компании, к ответственности привлекли и страну-агрессора, и ее государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», которая вместе с военными рф принимает непосредственное участие в преступлениях и актах ядерного терроризма«, — резюмировали в «Энергоатоме».

Справка Finance.ua:

теплоэнергетические станции ДТЭК за январь-октябрь 2022 года понесли 17,6 миллиарда гривен убытков, более трети из которых — в третьем квартале. Последние российские обстрелы обострили ситуацию еще больше и обуславливают необходимость поддержки компании наравне со всей отраслью.

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