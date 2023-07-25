российские оккупанты перевели энергоблок ЗАЭС в «горячий останов» — Finance.ua

российские оккупанты перевели энергоблок ЗАЭС в «горячий останов» Сегодня 11:13 — Энергетика

российские оккупанты перевели энергоблок ЗАЭС в «горячий останов»

россияне перевели четвертый энергоблок Запорожской АЭС в режим «горячего останова», что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает Энергоатом, передает 061.

Отмечается, что такие действия — грубое нарушение требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки. В настоящее время эксплуатация энергоблока № 4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии «холодного останова».

По словам президента Энергоатома Петра Котина, принимая решение о переводе реактора в состояние «горячего останова», россияне нарушают нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

В Энергоатоме призвали МАГАТЭ принять меры воздействия на оккупантов ЗАЭС для перевода энергоблоков в состояние «холодного останова».

Ранее Госатомрегулирование объясняло, что перевод энергоблока в состояние «горячего останова» создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности. Такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока № 4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС.

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