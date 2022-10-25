Российские корабли стоимостью полмиллиарда гривен передали украинскому предприятию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Российские корабли стоимостью полмиллиарда гривен передали украинскому предприятию

Фондовый рынок
28
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), завершило процедуру передачи в управление 9 российских морских судов, арестованных в рамках уголовного производства, осуществляемого Государственным бюро расследований.
Об этом сообщается на сайте АРМА.
Водный транспорт передан для хозяйственной деятельности украинскому предприятию, которое будет платить часть доходов от коммерческого использования судов государственному бюджету Украины.
Стоимость российского имущества составляет более 530 млн грн.
Арестованные корабли, которые являются собственностью предприятий россии, осуществляли деятельность по перевозке хозяйственных грузов и прибыли на территорию Украины в конце 2021 — начале 2022 годов. Владельцы судов перечисляли значительные суммы налогов в бюджет российской федерации, тем самым способствуя финансированию вооруженной агрессии.
После широкомасштабного вторжения россии в Украину указанное имущество было арестовано и передано в управление АРМА. Публичный конкурс для поиска управляющего для торговых кораблей был объявлен в мае, а в июне избран победитель среди участников украинского рынка.
После оценки активов между АРМА и компанией — победителем конкурса заключен договор управления сроком на один год. На финальном этапе Нацагентство фактически передало транспортные средства управляющему с участием прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.