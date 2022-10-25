Российские корабли стоимостью полмиллиарда гривен передали украинскому предприятию — Finance.ua

Российские корабли стоимостью полмиллиарда гривен передали украинскому предприятию Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), завершило процедуру передачи в управление 9 российских морских судов, арестованных в рамках уголовного производства, осуществляемого Государственным бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

Водный транспорт передан для хозяйственной деятельности украинскому предприятию, которое будет платить часть доходов от коммерческого использования судов государственному бюджету Украины.

Стоимость российского имущества составляет более 530 млн грн.

Арестованные корабли, которые являются собственностью предприятий россии, осуществляли деятельность по перевозке хозяйственных грузов и прибыли на территорию Украины в конце 2021 — начале 2022 годов. Владельцы судов перечисляли значительные суммы налогов в бюджет российской федерации, тем самым способствуя финансированию вооруженной агрессии.

После широкомасштабного вторжения россии в Украину указанное имущество было арестовано и передано в управление АРМА. Публичный конкурс для поиска управляющего для торговых кораблей был объявлен в мае, а в июне избран победитель среди участников украинского рынка.

После оценки активов между АРМА и компанией — победителем конкурса заключен договор управления сроком на один год. На финальном этапе Нацагентство фактически передало транспортные средства управляющему с участием прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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