российские хакеры пытаются взломать Starlink — Илон Маск

Сегодня 14:23 — Финтех и Карты

российские хакеры наращивают усилия, чтобы взломать Starlink.

Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter.

«Starlink пока еще противодействует попыткам российской кибервойны заглушить и взломать (систему Starlink — ред.), но они наращивают свои усилия», — написал Маск.

26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Он согласился предоставить оборудование на следующий день. Первые же партии станций спутникового интернета прибыли уже 28 февраля.

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