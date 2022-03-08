российские хакеры атакуют украинские информресурсы, распространяя вредоносные файлы — Finance.ua
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российские хакеры атакуют украинские информресурсы, распространяя вредоносные файлы

Сегодня 16:24Криминал
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российские хакеры продолжают атаковать информационные ресурсы в Украине. Они распространяют опасные файлы, содержащие вредоносные файлы.
Об этом сообщает Управление государственной охраны.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA выявила файл «справка.zip», который содержит файл контекстной справки «dovidka.chm».
Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку «image.jpg» (справка о порядке действий при артиллерийских обстрелах) и файл «file.htm» с вредоносным программным кодом. Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.
В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по индикаторам — изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших мероприятий.
Больше информации и индикаторы компроментации на сайте СERT-UA: https://cert.gov.ua/article/37626
Защищаем Украину в кибепространстве!
По материалам: РБК-Україна
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