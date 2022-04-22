российские энергоресурсы стали токсичными: Турция начинает диверсифицировать поставки газа — Finance.ua

Для закупки сжиженного газа Турция возьмет заем размером в 1 миллиард евро у Deutsche Bank. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.
Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, государственный оператор трубопровода, известный как Botas, будет использовать эти деньги, чтобы покупать СПГ у американских производителей и у трейдеров в Европе.
Эта транзакция знаменует собой первый заем компании для импорта СПГ и открывает путь для подобных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют россия и Иран.
Этот кредит позволит закупить около 1 млрд кубометров газа. Однако в один момент не избавит Турцию от зависимости от российского газа. Ведь только в 2021 году Турция потребила 61 миллиард кубометров газа, более половины которого получила из россии.
Следует отметить, что Турция довольно осторожно относится к отношениям с россией. Страна не вводила санкции против россии после ее вторжения в Украину, но всячески пытается помочь Украине и установить мир. Именно на территории Турции прошли переговоры между Украиной и россией.