российские энергоресурсы стали токсичными: Турция начинает диверсифицировать поставки газа — Finance.ua

российские энергоресурсы стали токсичными: Турция начинает диверсифицировать поставки газа

Сегодня 09:44 — Энергетика

российские энергоресурсы стали токсичными: Турция начинает диверсифицировать поставки газа

Турция стала на шаг ближе к тому, чтобы сократить поставки природного газа из россии. Она готова заменить его сжиженным природным газом, который будет закупать в Европе и США.

Об этом сообщает Bloomberg

Для закупки сжиженного газа Турция возьмет заем размером в 1 миллиард евро у Deutsche Bank. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.

Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, государственный оператор трубопровода, известный как Botas, будет использовать эти деньги, чтобы покупать СПГ у американских производителей и у трейдеров в Европе.

Эта транзакция знаменует собой первый заем компании для импорта СПГ и открывает путь для подобных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют россия и Иран.

Этот кредит позволит закупить около 1 млрд кубометров газа. Однако в один момент не избавит Турцию от зависимости от российского газа. Ведь только в 2021 году Турция потребила 61 миллиард кубометров газа, более половины которого получила из россии.

Следует отметить, что Турция довольно осторожно относится к отношениям с россией. Страна не вводила санкции против россии после ее вторжения в Украину, но всячески пытается помочь Украине и установить мир. Именно на территории Турции прошли переговоры между Украиной и россией.

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