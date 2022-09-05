российские банки за полгода потеряли $25 млрд из-за западных санкций — Finance.ua
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российские банки за полгода потеряли $25 млрд из-за западных санкций

Фондовый рынок
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российские банки за полгода потеряли $25 млрд из-за западных санкций
российские банки за полгода потеряли $25 млрд из-за западных санкций
Центробанк рф сообщил, что российские банки в первом полугодии потеряли 1,5 трлн рублей (около $25 млрд) из-за западных санкций.
Об этом сказал первый заместитель главы ЦБ Дмитрий Тулин в интервью российскому РБК.
По его словам, российский банковский сектор понес убытки по валютным свопам впервые за семь лет из-за запрета Запада торговать долларом, евро и другими конвертируемыми валютами.
Тулин напомнил, что в 2019 году в целом чистая прибыль банковского сектора рф после уплаты налогов составила 1,7 трлн рублей, в 2020 году — 1,6 трлн рублей, в 2021 — 2,4 трлн рублей.
Представитель Центробанка рф сообщил, что убытки понесли 40% российских системообразующих банков, которые являются крупнейшими в россии и имеют более высокие требования к достаточному уровню капитала. В то же время, Тулин заявляет, что чистый процентный доход банков за полугодие снизился всего на 5% по сравнению с первым полугодием 2021 года.
Он добавил, что санкции сделали для российских банков более «проблематичными» операции с «токсичными» валютами, даже если они не попали под санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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