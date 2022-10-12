Российские активы Nissan перейдут в госсобственность рф — СМИ Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

Российские активы Nissan перейдут в госсобственность рф — СМИ

Японский автоконцерн Nissan передаст рф все активы на ее территории, в том числе завод в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении Минпромторга рф, пишет Forbes russia.

Активы перейдут в собственность ФГУП «НАМИ» за символическую сумму с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

В соглашение входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Менуфекчуринг Рус»), а также центр продаж и маркетинга в москве.

Таким образом, активы Nissan перейдут в собственность государства на тех же условиях, что и российские активы французской группы Renault.

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«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около 2000 сотрудников предприятия. «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. «АвтоВАЗ «будет проводить послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также будет поставлять запчасти», — заявил глава Минпромторга рф Денис Мантуров.

По словам президента Nissan Макото Учиды, сейчас автоконцерн не может возобновить работу предприятий, «поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников».

Економічна Правда По материалам:

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