Российские активы Nissan перейдут в госсобственность рф — СМИ
Японский автоконцерн Nissan передаст рф все активы на ее территории, в том числе завод в Санкт-Петербурге.
Об этом говорится в заявлении Минпромторга рф, пишет Forbes russia.
Активы перейдут в собственность ФГУП «НАМИ» за символическую сумму с опционом обратного выкупа в течение шести лет.
В соглашение входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Менуфекчуринг Рус»), а также центр продаж и маркетинга в москве.
Таким образом, активы Nissan перейдут в собственность государства на тех же условиях, что и российские активы французской группы Renault.
«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около 2000 сотрудников предприятия. «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. «АвтоВАЗ «будет проводить послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также будет поставлять запчасти», — заявил глава Минпромторга рф Денис Мантуров.
По словам президента Nissan Макото Учиды, сейчас автоконцерн не может возобновить работу предприятий, «поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников».
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