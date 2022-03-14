Российская Зарубежнефть не смогла продать свою продукцию на тендере — Finance.ua

Российская Зарубежнефть не смогла продать свою продукцию на тендере

Сегодня 15:37 — Энергетика

Тендер «Зарубежнефти» по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты тендера, передает Интерфакс.

Общий объем предлагаемой к реализации нефти составил 600 тыс. тонн с отгрузкой во втором квартале. Изначально тендеры должны были состояться в конце февраля. Позже компания перенесла окончание подачи заявок на 9 марта.

Ранее с проблемами в продаже нефти на споте столкнулся «Сургутнефтегаз». В частности, компания в начале марта выставила на продажу восемь партий из балтийских портов Транснефти, однако никто из покупателей даже не заявился на тендер.

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