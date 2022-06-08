Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, ранее поставляемого западными производителями — Finance.ua
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Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, ранее поставляемого западными производителями

Сегодня 20:21
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Из-за отказа западных компаний поставлять в рф комплектующие российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что такие устройства необходимы при разработке новых препаратов и контроле качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств.
При этом у некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода.
По словам президента «Активного компонента» Александра Семенова, имеющихся в его компании запасов хроматографических колонок хватит на 3-6 месяцев.
В «Химмед» (дистрибьютор реактивов и оборудования для лабораторий) среди основных производителей хроматографических колонок называют американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel.
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Старший менеджер по продажам «Аквахрома» (дистрибутор Waters) Алексей Карташов сообщил, что производитель прекратил поставки в начале марта. Так же поступила в конце февраля Phenomenex, добавил менеджер одной из дистрибьюторских компаний.
Эксперты говорят, что дистрибьюторы пытаются завозить продукцию через третьи страны, но это привело к удорожанию и задержкам поставки. Найти аналоги колонкам компаний США и ЕС сложно, а в россии их не производят.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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