Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, ранее поставляемого западными производителями — Finance.ua

Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, ранее поставляемого западными производителями

Сегодня 20:21

Из-за отказа западных компаний поставлять в рф комплектующие российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что такие устройства необходимы при разработке новых препаратов и контроле качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств.

При этом у некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода.

По словам президента «Активного компонента» Александра Семенова, имеющихся в его компании запасов хроматографических колонок хватит на 3-6 месяцев.

В «Химмед» (дистрибьютор реактивов и оборудования для лабораторий) среди основных производителей хроматографических колонок называют американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel.

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Старший менеджер по продажам «Аквахрома» (дистрибутор Waters) Алексей Карташов сообщил, что производитель прекратил поставки в начале марта. Так же поступила в конце февраля Phenomenex, добавил менеджер одной из дистрибьюторских компаний.

Эксперты говорят, что дистрибьюторы пытаются завозить продукцию через третьи страны, но это привело к удорожанию и задержкам поставки. Найти аналоги колонкам компаний США и ЕС сложно, а в россии их не производят.

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