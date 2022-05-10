российская экономика переживает худший спад с 1994 года — Bloomberg

Сегодня 11:43 — Мир

российская экономика переживает худший спад с 1994 года, из-за примененных санкций снижение ВВП в 2022 году составит 12%.

Об этом сообщает издание Bloomberg

«Согласно внутреннему прогнозу минфина (рф. — ред.), россия сталкивается с глубочайшим экономическим спадом за почти три десятилетия из-за ужесточения санкций, введенных США и их союзниками», — сообщает издание со ссылкой на внутренний прогноз минфина.

Отмечается, что валовой внутренний продукт в 2022 году сократится на 12%, что больше ожидаемого министерством экономики падения на 8%.

«Основные минусы — это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также большее количество иностранных компаний, покидающих страну... Все это, вероятно, будет постепенно расширяться и много негатива перенесется на 2023 год», — цитирует издание главного экономиста финансовой группы BCS в Москве Наталию Лаврову.

Без учета этих факторов и только на основе текущих санкций, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и примерно на 5% в 2023 году.

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