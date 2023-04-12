«Российская экономика на самом деле рушится»: путину удалось обмануть даже МВФ — Finance.ua
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«Российская экономика на самом деле рушится»: путину удалось обмануть даже МВФ

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Экономисты Йельского университета Джеффри Зонненфельд и Стивен Тянь обвинили МВФ в использовании ошибочных данных в своих прогнозах об экономической ситуации в рф. Эксперты, специализирующиеся на российской экономике, утверждают, что на самом деле президент рф путин фактически «придумывает» статистические данные, а реальные цифры тщательно скрывает.
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Об этом Зонненфельд и Тянь написали в своей статье в издании Time. Авторы утверждают: МВФ удвоил прогноз роста экономики рф до 0,7%, использовав искаженные данные. Это либо «некомпетентность», либо «нечто более зловещее», заявляют эксперты.
Статистика, предоставляемая Кремлем, искажена. Они намеренно не предоставляют показатели, указывающие на проблемы, скрывают данные (в том числе по оттоку капитала, добыче энергоресурсов, экспорту и импорту).
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«Данные о российском ВВП являются чистым изобретением из воображения путина», — утверждают экономисты. россия искажает данные, а мировые и международные финансовые организации используют эти цифры и фактически участвуют в пропаганде.
«российская экономика действительно разрушается», — говорится в публикации. При этом российский экономист МВФ сам признал, что нет никакой возможности проверить публикуемые росстатом официальные данные. На самом деле российская экономика переживает стремительное падение. Кроме энергетической отрасли страдают и другие сферы.
Падение составляет от 60 до 95%. «путин не должен выиграть войну дезинформации западных СМИ и политиков, которые наивно поддаются его фальшивым экономическим данным», — говорится в публикациях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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