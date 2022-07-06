Российская армия уничтожила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине, — Галущенко Сегодня 06:26 — Энергетика

Российская армия разрушила, повредила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине.

Об этом на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) сказал министр энергетики Герман Галущенко.

«Когда мы говорим о производстве электроэнергии из ветра, то 90% (станций — ред.) оккупированы или разрушены», — отметил министр.

Кроме того, разрушены или захвачены:

30% солнечных станций,

более 30% когенерационных установок,

Запорожская атомная электростанция.

Галущенко обратился к европейским партнерам помочь украинским городам, претерпевшим значительные разрушения из-за военных действий россии, восстановить энергетический сектор с применением «зеленых» технологий.

Министр энергетики подчеркнул, что даже сейчас энергомикс Украины на 70% безуглеродный.

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