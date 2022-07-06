Российская армия уничтожила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине, — Галущенко
Российская армия разрушила, повредила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине.
Об этом на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) сказал министр энергетики Герман Галущенко.
«Когда мы говорим о производстве электроэнергии из ветра, то 90% (станций — ред.) оккупированы или разрушены», — отметил министр.
Кроме того, разрушены или захвачены:
- 30% солнечных станций,
- более 30% когенерационных установок,
- Запорожская атомная электростанция.
Галущенко обратился к европейским партнерам помочь украинским городам, претерпевшим значительные разрушения из-за военных действий россии, восстановить энергетический сектор с применением «зеленых» технологий.
Министр энергетики подчеркнул, что даже сейчас энергомикс Украины на 70% безуглеродный.
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