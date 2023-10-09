российская агрессия разрушила жилья в Украине на $50 млрд — Finance.ua

российская агрессия разрушила жилья в Украине на $50 млрд Сегодня 10:49 — Недвижимость

российская агрессия разрушила жилья в Украине на $50 млрд

Общий ущерб жилищному сектору Украины в результате агрессии рф оценивается Всемирным банком более чем в $50 млрд.

Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.

«По оценкам Всемирного банка в результате российской агрессии жилищный сектор пострадал больше всего среди других отраслей: общий ущерб оценивается более чем в $50 млрд. Больше всего пострадали многоквартирные дома. Потребности в восстановлении и отстройке с учетом принципа build back better составляют около $68 млрд», — отметила она.

По ее словам, Украина проходит трансформационный процесс.

«Он предусматривает кардинальное переосмысление и осовременивание жилищной и градостроительной сфер, ключевых в процессе восстановления украинских общин. Для этого мы не только разрабатываем проекты соответствующих законов и комплексные программы восстановления общин, но и внедряем информационные технологии и цифровизируем градостроительную документацию. В частности, активно функционируют Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС), цифровой реестр уничтоженного и поврежденного имущества, а также цифровая экосистема для подотчетного управления восстановлением DREAM», — сообщила Наталия Козловская.

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Фінансовий клуб По материалам:

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