российская агрессия разрушила жилья в Украине на $50 млрд — Finance.ua

российская агрессия разрушила жилья в Украине на $50 млрд
Общий ущерб жилищному сектору Украины в результате агрессии рф оценивается Всемирным банком более чем в $50 млрд.
Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.
«По оценкам Всемирного банка в результате российской агрессии жилищный сектор пострадал больше всего среди других отраслей: общий ущерб оценивается более чем в $50 млрд. Больше всего пострадали многоквартирные дома. Потребности в восстановлении и отстройке с учетом принципа build back better составляют около $68 млрд», — отметила она.
По ее словам, Украина проходит трансформационный процесс.
«Он предусматривает кардинальное переосмысление и осовременивание жилищной и градостроительной сфер, ключевых в процессе восстановления украинских общин. Для этого мы не только разрабатываем проекты соответствующих законов и комплексные программы восстановления общин, но и внедряем информационные технологии и цифровизируем градостроительную документацию. В частности, активно функционируют Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС), цифровой реестр уничтоженного и поврежденного имущества, а также цифровая экосистема для подотчетного управления восстановлением DREAM», — сообщила Наталия Козловская.
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