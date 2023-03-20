Россияне засыпают Казахстан запросами о поставках подсанкционных товаров — СМИ Сегодня 06:29

Российские компании обращаются в соседний Казахстан за помощью в импорте крайне необходимых им товаров, чтобы обойти западные санкции.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Reuters , ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, в последнее время наблюдается рост количества российских запросов о помощи в перевозке через сухопутную границу Казахстана с россией, которая составляет 7591 километр, различных товаров — от подшипников и авиационных деталей до редкоземельных металлов.

Два источника связали повышенный интерес россии непосредственно с сообщениями о планах Турции ужесточить контроль за транзитом санкционных товаров.

«Это значит, что бум только начинается», — сказал один бизнесмен, занимающийся внешней торговлей.

Другой казахстанский предприниматель рассказал, что ему предложили 1 миллион долларов за помощь в перевозке редкоземельных металлов из Австралии.

«От телефонов и подшипников до деталей для самолетов и редкоземельных металлов», — сказал предприниматель, приводя примеры запросов, которые, по его словам, он отклонил.

По словам источников, у россиян очень длинный список запросов, включающий промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, современную электронику, радиоаппаратуру, турбины, детали для самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. В прошлом году казахстанский экспорт в россию вырос на четверть до $8,8 млрд, а продажи некоторых товаров резко возросли. К примеру, экспорт подшипников удвоился до $111 млн, согласно официальной статистике.

Экспорт пластиковых труб, с определенными видами которых у россии есть производственные проблемы, в прошлом году увеличился более чем в три раза — до $12 млн.

Вместе с тем, Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из европейских стран и Тайваня, хотя неизвестно, сколько из них потом реэкспортировали в россию.

Иногда закон даже не нарушается, говорят источники. Часто сложные товары включают попавшие под санкции компоненты, но сами по себе прямо не запрещены. Они добавили, что рост торговли настолько резкий, что казахстанская таможня перегружена.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.