Россияне унесли из банков более триллиона рублей — максимум с 2008 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Россияне унесли из банков более триллиона рублей — максимум с 2008 года

Сегодня 11:14
72
Россияне унесли из банков более триллиона рублей — максимум с 2008 года
Денежные средства физических лиц в российских банках в феврале 2022 года сократились на 1,2 триллиона рублей. Отток средств по вкладам стал рекордным с 2008 года.
Об этом сообщает Центральный банк россии.
«В условиях санкций против крупнейших российских банков возник отрицательный информационный фон, который способствовал повышенному спросу населения на наличные деньги. Речь идет как о рублях, так и о валюте. За февраль средства населения в банках снизились на 1,2 трлн рублей (3,5%)» , — заявили в Центробанке.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяет, что «за последние две недели деньги возвращаются на срочные вклады».
Напомним, экономисты из Barclays и Goldman Sachs ухудшили свои прогнозы по экономике россии. Теперь они прогнозируют двузначное падение ВВП, пишет Bloomberg.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.