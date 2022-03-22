Россияне унесли из банков более триллиона рублей — максимум с 2008 года

Сегодня 11:14

Денежные средства физических лиц в российских банках в феврале 2022 года сократились на 1,2 триллиона рублей. Отток средств по вкладам стал рекордным с 2008 года.

Об этом сообщает Центральный банк россии.

«В условиях санкций против крупнейших российских банков возник отрицательный информационный фон, который способствовал повышенному спросу населения на наличные деньги. Речь идет как о рублях, так и о валюте. За февраль средства населения в банках снизились на 1,2 трлн рублей (3,5%)» , — заявили в Центробанке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяет, что «за последние две недели деньги возвращаются на срочные вклады».

Напомним, экономисты из Barclays и Goldman Sachs ухудшили свои прогнозы по экономике россии. Теперь они прогнозируют двузначное падение ВВП, пишет Bloomberg.

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