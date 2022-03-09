россияне пытались вывести из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону — ГБР

Сегодня 16:14 — Криминал

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с работниками Винницкой таможни изъяли у гражданина российской федерации более 800 тыс. долл. США и старинную икону, которую он пытался вывезти с территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

«При осмотре машины россиянина в пункте пропуска „Могилев-Подольский-Отач“ были обнаружены средства, которые он пытался не задекларировать и провезти с утаиванием от таможенного контроля. Кроме того, в ходе проведения углубленного осмотра авто обнаружена икона, культурную ценность которой будет определять экспертиза», — говорится в сообщении.

Сотрудники Винницкой таможни составили соответствующий протокол, средства и икону изъяли в установленном законом порядке.

dbr.gov.ua

В свою очередь работники ГБР во Львове совместно с представителями Госпогранслужбы на таможенном посту «Солотвино» предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином РФ почти 140 тыс. евро, без надлежащего таможенного декларирования.

dbr.gov.ua

россиянин и два гражданина Украины при попытке пересечения границы задекларировали по 10 тыс. евро на каждого.

При осмотре транспортного средства и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированные деньги в иностранной валюте в размере 100 тыс. евро и 40 тыс. дол. США.

Правоохранители уже составили протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированные валютные ценности изъяты.

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