россияне пытались вывести из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону — ГБР — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

россияне пытались вывести из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону — ГБР

Сегодня 16:14Криминал
217
Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с работниками Винницкой таможни изъяли у гражданина российской федерации более 800 тыс. долл. США и старинную икону, которую он пытался вывезти с территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.
«При осмотре машины россиянина в пункте пропуска „Могилев-Подольский-Отач“ были обнаружены средства, которые он пытался не задекларировать и провезти с утаиванием от таможенного контроля. Кроме того, в ходе проведения углубленного осмотра авто обнаружена икона, культурную ценность которой будет определять экспертиза», — говорится в сообщении.
Сотрудники Винницкой таможни составили соответствующий протокол, средства и икону изъяли в установленном законом порядке.
россияне пытались вывести из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону — ГБРdbr.gov.ua
В свою очередь работники ГБР во Львове совместно с представителями Госпогранслужбы на таможенном посту «Солотвино» предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином РФ почти 140 тыс. евро, без надлежащего таможенного декларирования.
россияне пытались вывести из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону — ГБРdbr.gov.ua
россиянин и два гражданина Украины при попытке пересечения границы задекларировали по 10 тыс. евро на каждого.
При осмотре транспортного средства и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированные деньги в иностранной валюте в размере 100 тыс. евро и 40 тыс. дол. США.
Правоохранители уже составили протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированные валютные ценности изъяты.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.