Россияне подали в суд на Apple: требуют возместить ущерб на 90 млн рублей — Finance.ua

Россияне подали в суд на Apple: требуют возместить ущерб на 90 млн рублей

Сегодня 12:43 — Криминал

российская юридическая фирма заявила, что подала иск против американского технологического гиганта Apple с требованием возместить ущерб в размере 90 миллионов рублей (1,28 миллиона долларов США) потребителям, пострадавшим из-за отказа Apple от использования своего платежного сервиса в россии.

Apple не сразу ответила на просьбу о комментарии.

Юридическая фирма «Чернышов, Лукоянов и партнеры» заявила, что Apple нарушила права российских потребителей после того, как компания ограничила использование встроенного сервиса Apple Pay 1 марта в ответ на российскую агрессию на территории Украины.

В иске, поданном в московский суд, говорится о требовании возместить ущерб в размере 90 миллионов рублей (1,28 миллиона долларов США), включая компенсацию за «моральный ущерб», нанесенный гражданам.

Также организацией выдвинуто требование, чтобы Apple возобновила работу сервиса Apple Pay для российских пользователей.

Общая сумма может возрасти, так как юридическая фирма все еще приглашает новых истцов присоединиться к иску.

Константин Лукоянов заявил, что американская компания Apple приняла решение о приостановке продаж своей продукции и ограничении услуг, предоставляемых в россии.

«Поэтому требования нашего иска направлены, во-первых, на материнскую компанию, а во-вторых, на ее дочерние подразделения», — говорится в его заявлении.

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Юридическая фирма заявила, что решение Apple прекратить предоставление услуг Apple Pay в россии привело к снижению функциональности устройств, продаваемых на местном рынке, тем самым снизив их стоимость, что, по ее мнению, является несправедливым и дискриминационным действием в соответствии с российским законодательством.

Эта же юридическая фирма подала аналогичный иск против стриминговой компании Netflix, которая в марте приостановила работу своего сервиса в рф.

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