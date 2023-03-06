россияне перестали покупать недвижимость в Европе и переориентировались на Турцию, Кипр и ОАЭ — Finance.ua

россияне перестали покупать недвижимость в Европе и переориентировались на Турцию, Кипр и ОАЭ Сегодня 19:32 — Недвижимость

россияне перестали покупать недвижимость в Европе и переориентировались на Турцию, Кипр и ОАЭ

Самыми популярными у россиян странами для покупки зарубежной недвижимости стали Турция, ОАЭ и Кипр.

О росте спроса на недвижимость в ОАЭ, Турции и Кипре рассказала руководитель направления россии, Центральной и Восточной Европы компании Aperio Вероника Конечная.

В прошлом богатые россияне предпочитали Лондон, Монако или Париж, «ибо хотели быть частью Европы», добавил исполнительный директор агентства недвижимости Luxhabitat Sotheby’s в Дубае Джордж Азар.

В 2022 году в Дубае продали 219 домов стоимостью свыше $10 млн — это более чем вдвое больше, чем в 2021-м. За год Luxhabitat Sotheby’s Dubai продала россиянам и выходцам из СНГ дома на сумму от $600 до $1 млрд.

По словам источника FT, близкого к авиаотрасли в ОАЭ, россияне перевозят в Дубай суперкары самолетами, «как правило, через Польшу».

По данным национального статистического агентства Турции, на россиян пришелся каждый четвертый объект из проданных иностранцам. В общей сложности — 16 312, вдвое больше, чем в 2021-м.

Еще в августе 2022 года россияне вышли на первое место по покупке жилья в Турции среди иностранцев. Со своим жильем легче получить гражданство, ВНЖ или вести бизнес. По итогам года Турция выдала россиянам 153 тысячи видов на жительство — это больше чем гражданам других стран.

За 2022 год в Дубае было зарегистрировано более 86 тысяч сделок по покупке жилья россиянами, что стало рекордом. Из-за роста спроса на недвижимость в ОАЭ российские застройщики «Самолёт» и «Пионер» в декабре начали искать площадки для строительства своих проектов.

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