россияне отобрали у фермеров Луганщины и вывезли 70 тысяч тонн зерна нового урожая — Гайдай — Finance.ua
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россияне отобрали у фермеров Луганщины и вывезли 70 тысяч тонн зерна нового урожая — Гайдай

Казна и Политика
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россияне уже отобрали у фермеров Луганской области и вывезли около 70 тысяч тонн зерна нового урожая.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.
«Фермеры региона, даже в отсутствие большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки. Два самых мощных предприятия Луганской области — ООО СП „Нибулон“ и ЧАО „Агротон“ — почти завершили уборку урожая», — отметил Гайдай.
Однако, по его словам, зерно «национализировало» кубанское предприятие.
По оперативным данным, уже вывезено около 70 тыс тонн зерна нового урожая.
В Департаменте агропромышленного развития Луганской ОВО отмечают, что до начала российского вторжения эти агрофирмы были самыми мощными предприятиями региона.
"Удельный вес в общем объеме производства ранних зерновых каждого из этих предприятий достигал более 10 процентов.
По материалам:
Економічна Правда
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