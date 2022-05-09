Россияне массово жалуются на отсутствие долларов в обменниках и банках: центробанк завалили обращениями — Finance.ua
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Россияне массово жалуются на отсутствие долларов в обменниках и банках: центробанк завалили обращениями

Сегодня 13:14
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Центробанку рф (аналог украинского НБУ) удалось снизить курс доллара, однако в результате валюты нет ни в обменниках, ни в банках. Это вызвало настоящую ярость среди клиентов: с жалобами уже обратились почти 95 тыс. россиян.
Об этом сообщает Express.co.uk. Фактически тот курс, который действует в стране, отображен только на бумаге. На самом деле купить американскую и европейскую валюту можно только на черном рынке, где стоимость доллара и евро значительно выше.
После того как россия вторглась в Украину, ее экономика пострадала от серьезных санкций, включая замораживание огромных сумм валютных резервов центрального банка и отключение многих ее финансовых учреждений от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
«Сразу после этого рубль резко упал в цене, когда россияне стояли в очередях у банкоматов и пунктов обмена валюты, чтобы снять и конвертировать рубли. В ответ центральный банк был вынужден провести экстренные меры с повышением процентной ставки до 20 процентов и ограничением доступа к иностранной валюте. Однако такие меры вызвали значительное разочарование среди клиентов банка», — отмечает газета.
Отметим, один из крупнейших международных банков Wells Fargo сообщил о том, что реальный курс доллара в россии составляет 180 рублей за доллар. Это более чем в три раза выше официальной стоимости валюты в рф.

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По материалам: Обозреватель
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