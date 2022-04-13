россияне массово пересекают границу в Норвегии, чтобы попасть в ЕС — Finance.ua
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россияне массово пересекают границу в Норвегии, чтобы попасть в ЕС

Сегодня 13:33
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С тех пор как россиянам из-за санкций стало крайне тяжело попасть в Европу, граждане страны-оккупанта ищут альтернативные пути перемещения в страны ЕС, чтобы избежать сверхдальнего перелета.
Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.
Норвежская газета VG сообщила, что на пограничном переходе возле города Киркенес регистрируется большое количество россиян, желающих добраться до Европы или вернуться назад в рф.
ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов в начале марта из-за продолжающейся войны в Украине. Поэтому большинство авиакомпаний отменили свои рейсы в россию. На некоторых маршрутах, которые решили оставить, время полета увеличилось более чем на 13 часов.
Путешественники из Москвы, которые раньше могли добраться до Осло примерно за два с половиной часа, теперь вынуждены лететь по этому маршруту только через Стамбул или Дубай.
Комментируя ситуацию, водитель маршрутки сообщил, что маршрут через Киркенес в настоящее время является одним из самых популярных для тех, кто в обычных условиях вылетел бы из Москвы в Осло или обратно.
«Те, кто обычно летает по маршруту Осло-Москва, приезжают в Киркенес, затем мы их переправляем через границу в Мурманск, а оттуда они летают по внутренним рейсам в Москву», — рассказал водитель.
Сообщается, что через Норвегию из россии въезжают в основном с деловыми целями или для посещения родственников. В настоящее время норвежские власти разрешают въезд всем гражданам россии, имеющим необходимые документы: действующий паспорт, виза или другой тип документа для пересечения границы.
Тем временем ЕС согласовал новый пакет санкций против россии. Он предусматривает, в частности, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС.
По материалам: РБК-Україна
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