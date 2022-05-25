россияне массово бронируют авиабилеты «в один конец» — Finance.ua

россияне массово бронируют авиабилеты «в один конец»

Сегодня 05:57

Российские менеджеры стали чаще отказываться от покупки обратных билетов после вылета из россии. Об этом сообщает TRAVEL.

Отмечается, что выезжающие из россии менеджеры стали значительно реже покупать обратные билеты домой. Такая тенденция касается, прежде всего, сотрудников консалтинговых, финансовых и ІТ-компаний. Так, за два месяца (март-апрель) самыми популярными направлениями среди них стали две страны — Казахстан и Турция.

В марте-апреле 2022 года резко возросла доля менеджеров, которые при выезде из россии решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов «в один конец» достигла 70%, а в апреле — 47%. При этом в 2019 году на такие билеты приходилось около трети заказов.

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