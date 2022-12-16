россияне хотят запретить обращение гривны в Мелитополе с 1 января — Finance.ua
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россияне хотят запретить обращение гривны в Мелитополе с 1 января

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россияне с 1 января 2023 года хотят запретить обращение гривны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Он рассказал, что после каждой удачной акции ВСЦ и Сил сопротивления российские оккупанты начинают очередной виток гражданского террора. В частности, в городе усилились фильтрационные мероприятия — проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан сажают в подвалы.
«С 1 января захватчики усилят и экономический террор — запретят обращение гривны и приравняют его к «федеральному преступлению», — написал Федоров.
Мэр временно оккупированного города добавил, что мелитопольцев, которые из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривну на «деревянные» (рубли) по крайне невыгодному курсу.
Разницей с обмена наживаются коллаборанты и их московские кураторы.
По материалам:
Економічна Правда
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