Россиян могут заставить продавать 80% валютной выручки — Finance.ua

Россиян могут заставить продавать 80% валютной выручки

Сегодня 15:11 — Личные финансы

Экспорт

Российских экспортеров с 28 февраля хотят заставить продавать часть иностранной валюты, которую они получили за свои товары и услуги. Речь идет о 80% выручки.

Соответствующее предложение было озвучено Министерством финансов России и Банком России, пишет российское издание Интерфакс.

«Будет принято решение — ввести для участников внешнеэкономической деятельности обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в пределах всех внешнеторговых договоров», — говорится в сообщении Минфина.

Решение было принято на фоне введения против России жестких экономических санкций за то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

«По оценкам аналитиков „ВТБ Капитала“, при текущих ценах на основные статьи российского экспорта выручка за 2022 год по товарам составит около $600 млрд, по услугам — $50 млрд. Таким образом, исходя из предположений, что мера будет действовать все оставшиеся 10 месяцев года и норматива в 80%, можно предположить, что сумма обязательной продажи валютной выручки в 2022 году превысит $400 млрд», — пишет издание.

Среди прочего Центробанк России повышает ключевую ставку до 20%. Это автоматически приведет к подорожанию кредитов и ипотек.

Напомним, что курс рубля в понедельник, 28 февраля, обрушился до исторического минимума, потеряв более 40% своей стоимости. Это исторический обвал.

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