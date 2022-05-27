россиян лишили возможности страховать автомобили полисами «Зеленой карты» в ЕС — Finance.ua

россиян лишили возможности страховать автомобили полисами «Зеленой карты» в ЕС

Сегодня 11:46 — Страхование

россиян лишили возможности страховать автомобили полисами «Зеленой карты» в ЕС

Многие европейские страны разорвали соглашения с россией о признании полисов автомобильного страхования « Зеленая карта ». С 1 июня все страховки, выданные в россии, перестанут работать в странах Европейского Экономического Пространства и Швейцарии.

Об этом сообщает Авторевю

Обратный процесс произойдет и в россии. С лета российские международные полисы автомобильного страхования будут действовать только в Азербайджане, беларуси, Турции, Иране, Израиле, Тунисе и Марокко.

В европейских странах автомобилистам из россии придется покупать местный полис ОСАГО, который существенно дороже универсальной «Зеленой карточки».

Зеленая карта — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно.

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