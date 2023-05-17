россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии — Finance.ua

россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии
В МИД Финляндии заявили, что россия заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.
Об этом сообщили финские СМИ.
Издание Helsingin Sanomat первым сообщило, что получило в МИД Финляндии подтверждение о замораживании счетов. Помимо посольства Финляндии в Москве, Финляндия имеет Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
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Финляндия контактировала с российскими властями по этому поводу, заявили в МИД изданию.
«Ситуация серьезная, и дело расследуется», — сообщили в Министерстве иностранных дел.
Впоследствии МИД Финляндии подтвердил эту информацию и финскому телерадиовещателю Yle.
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