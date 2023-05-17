россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии — Finance.ua

россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии Сегодня 20:42 — Мир

россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии

В МИД Финляндии заявили, что россия заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.

Об этом сообщили финские СМИ.

Издание Helsingin Sanomat первым сообщило, что получило в МИД Финляндии подтверждение о замораживании счетов. Помимо посольства Финляндии в Москве, Финляндия имеет Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

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Финляндия контактировала с российскими властями по этому поводу, заявили в МИД изданию.

«Ситуация серьезная, и дело расследуется», — сообщили в Министерстве иностранных дел.

Впоследствии МИД Финляндии подтвердил эту информацию и финскому телерадиовещателю Yle.

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Європейська правда По материалам:

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