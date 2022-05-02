россия заблокировала украинский экспорт для создания мирового продовольственного кризиса, — Зеленский

Сегодня 10:39

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после энергетического кризиса мир ждет продовольственная. Этот кризис своими действиями провоцирует россия.

Об этом сообщает в интервью Зеленскому для австралийского телеканала Nine Network

По его словам, сегодня перекрыты все порты, заблокирован морской путь для экспорта пищевой продукции из Украины и металлургии.

«Это не просто риски, они уже прошли. Сегодня большой будет трагедия по пищевой безопасности Европы, Азии, Африки, там где Украина всегда была гарантированным надежным партнером», — сказал он.

Президент считает, что ценовая политика будет высокая на пищевую продукцию.

«Мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран и россия не выпускает... пока не выпускает и не впускает те или иные корабли, они контролируют Черное море. Но мы хотим разблокировать эти пути и не дать россии вызвать другой кризис» , — сказал Президент.

Зеленский отметил, что после энергетического кризиса, за которым стоит решение россии, который был этой зимой, сейчас будет продовольственный кризис.

«Он точно будет, 100%, если мы не сможем доставить урожай в европейские государства. Россия прекрасно это понимает. В этом и цинизм этой ситуации. Не потому что война, а потому что они бьют по железной дороге, ракетами бьют по мостам, зная, где переезды и как едет наш товар на экспорт. Они хотят просто полностью заблокировать экономику для нашего государства», — добавил он.

Ранее Украина обвинила россию в краже зерна на оккупированной ею территории, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весеннего сева и блокировкой украинских портов во время войны.

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