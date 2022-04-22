россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия — МВФ — Finance.ua
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россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия — МВФ

Сегодня 15:11Мир
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рф потеряет шестое место среди экономик мира в 2024 году, ее опередит по паритету покупательной способности Индонезия.
Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда.
В 2024 году доля российского ВВП в общемировом, рассчитанном по ПКС, снизится до 2,52%, а доля Индонезии достигнет 2,61%.
ПКС позволяет сравнить ВВП разных стран с поправкой на курсы валют. Эксперты МВФ подсчитали, что по итогам 2022 года этот показатель для россии снизится до 2,72%, по итогам прошлого года он составил 3,07%.
Горизонт апрельского прогноза МВФ — 2027 год, к этому времени доля россии в мировой экономике по ПКС может снизиться до 2,34%.
Прогноз МВФ, опубликованный в октябре 2021 года, сохранял за рф шестое место, тогда эксперты оценивали долю страны в мировом ВВП в 2,84% в 2026 году, на 0,4 процентных пункта больше, чем в апрельском прогнозе.
По данным МВФ, в своем пике доля россии в глобальной экономике достигала в 2008 году — 3,68%.

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К слову, в 2019 году МВФ прогнозировал, что Индонезия обгонит россию по доле ВВП по ПКС. Однако прогноз не оправдался — в пандемийном 2020 году ВВП россии сократился на 2,7%, а в 2021 году вырос на 4,7%.
МВФ отмечает, что ВВП россии сократится на 8,5% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.
По материалам: Економічна Правда
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