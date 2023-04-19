россия в обход санкций закупает западные электронные компоненты для оружия через Армению и Казахстан — NYT Сегодня 16:46

россия в обход санкций импортирует западные электронные компоненты, используемые в оборонной промышленности.

По данным издания, в конце прошлого месяца чиновники США и Европейского Союза обменялись информацией о запрещенных технологиях стоимостью в миллионы долларов, попадающих на территорию россии в обход санкций.

Чиновники налоговых и торговых органов отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в россию через Армению, Казахстан и другие страны.

По их данным, рф смогла получить особо чувствительные категории микросхем и других электронных устройств, которые, по их мнению, критически важны для разработки оружия, в том числе российских крылатых ракет, которыми россия атакует Украину.

После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова стал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составил 50% и больше среднего довоенного уровня.

Как отмечает издание, американские и европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что россия получает американские и европейские товары через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии.

В одном документе с печатью Бюро промышленности и безопасности США говорится, что в 2022 году Армения импортировала из США чипов и процессоров на 515% больше, а из Евросоюза — на 212% больше, чем в 2021 году. В документе отмечается, что тогда Армения экспортировала в россию 97% той же продукции.

В другом документе Бюро промышленности и безопасности определило восемь категорий микросхем и компонентов, которые считаются критически важными для разработки российского оружия, обнаруженных в одной из моделей российской крылатой ракеты Х-101.

«Есть определенные районы мира, которые используются для поставки этих товаров в россию. Это проблема, на которой мы сосредоточены», — отметил представитель министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что соседние с рф страны покупают все больше немецких товаров и, вероятно, обходя западные санкции, продают их Москве.

Известно, что ЕС работает над одиннадцатым пакетом санкций против рф, который должен быть направлен на подавление попыток обходить введенные ранее ограничения.

Економічна Правда По материалам:

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