россия увеличила финансирование государственных СМИ до 12 миллиардов рублей — Finance.ua

россия увеличила финансирование государственных СМИ до 12 миллиардов рублей

Сегодня 07:26 — Мир

Пока российские солдаты бесславно погибают в Украине, а их семьям приходится выпрашивать обещанные путиным компенсации, пропагандистские СМИ получают двойную плату за вранье своим согражданам.

Издание The Moscow со ссылкой на Минфин сообщает, что расходы на содержание российских государственных СМИ резко увеличились — за март на них потратили 12 миллиардов рублей.

Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на The Moscow Times, за январь-март по статье «средства массовой информации» федеральный бюджет выделил 17,4 млрд рублей — в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 11,9 миллиарда рублей из этой суммы было выделено в марте после начала вторжения россии в Украину.

По закону о бюджете РФ, на финансирование СМИ в 2022 году должно быть выделено 114,8 миллиарда рублей.

почти четверть суммы, 28,7 миллиарда, получат АНО «ТВ Новости» (управляющая RT);

25,2 миллиарда — ВГТРК;

9,3 миллиарда — МИА «Россия сегодня»;

а 6 млрд рублей для Первого канала.

Остальные статьи расходов растут не так быстро

Издание пишет, что при этом расходы по другим статьям выросли с начала года гораздо меньше.

Так, например, финансирование армии увеличилось на 11% (до 824 млрд. рублей), расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы выросли на 5,6% (до 501,6 млрд. рублей), а расходы на социальную поддержку граждан — на 6,5%. (1,71 трлн. рублей).

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