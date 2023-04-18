россия увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50%

18
российская федерация увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале. Грузы доставляются непосредственно в Африку.
Об этом сообщает Reuters.
россия активизировала поставки моторного топлива в такие африканские страны как Нигерия, Тунис и Ливия после того, как Евросоюз ввел санкции против российской нефти.
Предельная цена на российский бензин и газойль в 100 долларов США за баррель, введенная странами Большой Семерки (G7), ЕС и Австралией, заставила москву искать новые рынки.
Усилиям рф увеличить продажи бензина в Африку также способствовало сокращение экспорта из Нидерландов, где с 1 апреля вступили в силу новые правила, согласно которым топливные смеси для экспортных рынков должны соответствовать стандартам по содержанию серы, бензола и марганца.
Место для вашей рекламы
В период с января по март 2023 года россия экспортировала 1,9 миллиона тонн бензина. В первом квартале прошлого года объем экспорта составил 1,3 млн тонн.
По другим данным, экспорт топлива россии в январе-марте этого года был на уровне 2,2 миллиона тонн, тогда как в 2022 году за тот же период показатели равнялись 1,5 миллиона тонн.
Как сообщал Укринформ, китайский экспорт в россию в марте вырос более чем вдвое по сравнению с годом ранее.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.