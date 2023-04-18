россия увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50% — Finance.ua

россия увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50% Сегодня 07:48

российская федерация увеличила экспорт бензина в страны Африки почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале. Грузы доставляются непосредственно в Африку.

Об этом сообщает Reuters

россия активизировала поставки моторного топлива в такие африканские страны как Нигерия, Тунис и Ливия после того, как Евросоюз ввел санкции против российской нефти.

Предельная цена на российский бензин и газойль в 100 долларов США за баррель, введенная странами Большой Семерки (G7), ЕС и Австралией, заставила москву искать новые рынки.

Усилиям рф увеличить продажи бензина в Африку также способствовало сокращение экспорта из Нидерландов, где с 1 апреля вступили в силу новые правила, согласно которым топливные смеси для экспортных рынков должны соответствовать стандартам по содержанию серы, бензола и марганца.

В период с января по март 2023 года россия экспортировала 1,9 миллиона тонн бензина. В первом квартале прошлого года объем экспорта составил 1,3 млн тонн.

По другим данным, экспорт топлива россии в январе-марте этого года был на уровне 2,2 миллиона тонн, тогда как в 2022 году за тот же период показатели равнялись 1,5 миллиона тонн.

Как сообщал Укринформ, китайский экспорт в россию в марте вырос более чем вдвое по сравнению с годом ранее.

Укрінформ По материалам:

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